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10:21 11.12.2018

Продажи полупроводников в мире в октябре выросли на 12,7% - SIA

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Продажи полупроводников в мире в октябре выросли на 12,7% - SIA

Мировые продажи полупроводников в октябре увеличились на 12,7% относительно того же месяца прошлого года - до $41,81 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

По сравнению с сентябрем текущего года показатель увеличился на 1% (с $41,39 млрд).

"Мировой рынок полупроводников показал сильный рост в годовом выражении и движется к тому, чтобы в 2018 году зафиксировать рекордные продажи, однако рост в последние месяцы стал более умеренным, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Темпы роста в 2018 году ожидаются двузначные, в 2019 году они, по прогнозам, будут более умеренными".

Продажи микропроцессоров в октябре в регионе Северная и Южная Америка взлетели на 14,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 7%, в Японии - на 5,5%, в Китае - на 23,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 3,7%.

Реализация чипов относительно сентября текущего года в Северной и Южной Америке увеличилась на 2,8%, в Европе - на 0,2%, в Японии - на 0,4%, в АТР - на 1,8%, сообщила SIA. Между тем в Китае показатель сократился на 0,4%.

Теги: #полупроводники #продажи
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