Infineon купит Cypress Semi за 9 млрд евро

Германская компания Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводников, сообщила о намерении купить американскую Cypress Semiconductor Corp. за 9 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе Infineon, цена покупки, равная $23,85 за акцию, соответствует премии в размере 46% к 30-дневной средневзвешенной цене бумаг Cypress в период с 15 апреля по 28 мая.

Infineon рассчитывает, что синергетический эффект от сделки составит 180 млн евро в год к 2022 году и более 1,5 млрд евро в долгосрочной перспективе.

"Планируемое приобретение Cypress является историческим шагом в стратегическом развитии Infineon. Мы усилим и ускорим наш прибыльный рост и поставим наш бизнес на более широкую основу ", - заявил глава Infineon Райнхард Плосс, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сделка, как ожидается, будет завершена к концу текущего года или к началу 2020 года.

Акции Infineon дешевеют на 6% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 12,5%, до 18,2 млрд евро.