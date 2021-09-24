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09:13 24.09.2021

SWEET.TV объявил о съемках оригинального стендапа на украинском языке

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Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV начал коллаборацию с популярным украинским стендап-комиком Андреем Щегелем. В рамках проекта будет создан оригинальный сольник на украинском языке. Это первый случай съемок стендап-концерта специально для украинской стриминговой платформы.

SWEET.TV начал сотрудничество с украинским комиком Андреем Щегелем. Цель — создать большой стендап-сольник на украинском языке и разместить его в кинозале сервиса. Такая коллаборация происходит в Украине впервые.

Так, при поддержке сервиса, самый популярный стендап-комик Украины Андрей Щегель отправляется в тур. Комик посетит 20 городов со своим концертом на украинском языке. Вскоре сольник появится в кинозале SWEET.TV и будет доступен всем абонентам сервиса в рамках тарифа без доплат.

«Украинский стендап сейчас переживает этап большого подъема. Однако он, на удивление, почти не звучит на украинском языке, поэтому наша цель — популяризировать украинский язык в комедии 21 века. — отмечает Александр Резунов, директор SWEET.TV,Мы стараемся поддерживать талантливых украинцев и помогать им создавать качественный контент. В дальнейшем наших абонентов ждет еще больше интересных, оригинальных премьер».

Предыдущие выступления Андрея уже можно посмотреть в кинозале SWEET.TV. Они доступны абонентам в рамках тарифа без дополнительных оплат.

«Национально-освободительное сольник» — мой первый концерт на украинском языке. Моя цель — повысить роль украинского языка и популяризировать его среди молодежи. Я очень бережно подошел к написанию материала и очень благодарен, что SWEET.TV поддержали такую ​​мою инициативу»,говорит Андрей Щегель.

Концерт Андрея Щегеля

http://sweet.tv/movie/22562-artist-v-zakoni?utm_source=k_pr&utm_medium=news&utm_campaign=shegel_interfax 

Кроме стендапа на сервисе есть еще 10 000+ фильмов, сериалов и мультфильмов, а также 260+ телеканалов, поэтому вы всегда найдете интересный контент для себя. Также можно управлять прямым эфиром ТВ: ставить на паузу, перематывать и смотреть программы в записи до 7 суток.

Новые абоненты получают бесплатный доступ к сервису на 7 суток. Далее можно продолжить пользоваться SWEET.TV всего за 1 гривну в течение двух недель.

 

Теги: #sweettv
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