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12:18 08.09.2021

Главой набсовета "Новой Пошты" стала член Национального реестра корпоративных директоров Папуша

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Главой набсовета "Новой Пошты" стала член Национального реестра корпоративных директоров Папуша

Главой наблюдательного совета "Новой Пошты" с 25 августа 2021 года стала член Национального реестра корпоративных директоров Ирина Папуша, в составе набсовета она с 1 июня 2021 года.

Как сообщается на сайте компании, Папуша также является представителем Торгово-промышленной палаты Украины в Нидерландах, входит в наблюдательные и консультативные советы украинских и европейских компаний, а также является членом правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления.

По данным "Новой Пошты", Папуша закончила Киевский национальный экономический университет, имеет степень кандидата экономических наук. У нее 20-летний опыт работы на руководящих постах на рынках FMCG и B2B. Экс-советник министра экономического развития и торговли Украины.

В состав набсовета "Новой Пошты”, кроме Папуши, входят Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк, Инна Поперешнюк, Александр Ольшанский и Тарас Кириченко.

Теги: #нова_пошта #набсовет
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