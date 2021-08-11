Минцифры заявило о начале подключения Украины к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов

Украина подключается к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов и ожидает подписания договора о взаимном признании сертификатов.

"Несколько дней назад ЕС закончил техническую проверку наших COVID-сертификатов в "Дії" и высоко оценил реализацию. На этой неделе мы начинаем подключение к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID-сертификатов. Параллельно ждем политического решения от Еврокомиссии: принятия так называемого equivalency decision и подписания договора о взаимном признании. Открытые и безопасные путешествия уже совсем близко", - написал в своем Телеграм-канале вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он также сообщил, что Минцифры инициировало создание рабочей группы с Израилем и ЕС.

"Помогаем нашим коллегам, а также делимся опытом в технической реализации сертификатов. Так что очень скоро ждите хороших новостей", - отметил он.

Разработкой и технической реализацией украинских СOVID-сертификатов совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, Министерства внутренних дел, Национальной службы здоровья Украины, Министерства иностранных дел и Госпогранслужбы.

Проект реализован при поддержке Евроделегации, Программы EU4Digital и Программы EGAP, которая выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.