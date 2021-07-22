Сбой произошел в работе сайтов ряда крупных компаний и французских СМИ

Пользователи по всему миру в течение часа не могли зайти на сайты ряда крупных компаний, в том числе Airbnb, Steam и PlayStation Network, сообщают западные СМИ.

Сбой также произошел в работе сайтов некоторых французских СМИ, среди которых - газета "Фигаро", "Паризьен" и "Либерасьон".

По информации ряда СМИ, проблемы с доступом к сайтам вызваны сбоем у поставщика услуг по акселерации веб-сайтов Akamai, магазина fnac.com.

К настоящему моменту большинство затронутых сбоями сайтов восстановили свою работу.