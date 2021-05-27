Коврового покрытия мобильной связью железных дорог силами исключительно операторов добиться не удастся - "Киевстар"

Оператор мобильной связи "Киевстар" отмечает необходимость участия государства в реализации покрытия мобильной связью железных дорог.

"Это сложный вопрос, в котором многое зависит от позиции государства. Я не верю в то, что это может быть коммерчески-оправданный проект. Соответственно, это зависимость от участия в нем государства... Это просто огромные инвестиции. У нас там нет оптоволоконной сети, то есть необходимо будет строить практически новые сегменты", - заявил на встрече с журналистами 26 мая президент "Киевстара" Александр Комаров.

По его словам и премьер-министр, и министр цифровой трансформации с пониманием относятся к позиции "Киевстара" относительно того, что покрытие мобильной связью всего протяжения железных дорог невозможно решить исключительно за счет инвестиций мобильного оператора.

В то же время главный эксперт по спектральной стратегии "Киевстара" Игорь Ерещенко подчеркнул, что по мере покрытия 4G-сетью населенных пунктов, покрытие ж/д полотна также будет увеличиваться. Однако пока не будет решен вопрос финансирования, добиться 100%-ного покрытия силами исключительно операторов не удастся.

Он также заявил, что ранее 2024-2025 гг. решения вопроса 100%-ного покрытия мобильной связью сети железных дорог в Украине ждать не стоит.