"Киевстар" в 2021г планирует примерно на 20% нарастить базу контрактных абонентов

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" по итогам 2021 года планирует увеличить базу контрактных клиентов на 500 тыс., сообщил журналистам в среду президент "Киевстара" Александр Комаров.

По итогам 2020 года общая клиентская база оператора составляла около 25,9 млн абонентов мобильной связи. В настоящее время, по данным оператора, в сети "Киевстар" почти 90% - это клиенты предоплаченной мобильной связи и более 10% - контрактные абоненты.

"Контракт в этом году должен прирасти на 500 тыс. новых клиентов. Это определенная амбиция "Киевстара". Мы вообще сторонники того, чтобы идентифицировать нашу клиентскую базу и переводить ее на более стабильные формы подключения", - заявил Комаров.

По его словам, при том что в целом клиентская база "Киевстара" стабильна (не более 1% сокращения год к году), за 2020 год база абонентов предоплаты сократилась на 4%, которые перераспределились в два сегмента: FMC (клиенты, пользующиеся фиксированной и мобильной связью в комплексе) и контракт.

"Нашим врагом контракта является очень низкий средний чек. Основным средством перевода клиента на контракт является комбинация телефона и оплаты за услуги связи... Средний смартфон в Украине стоит 5-6 тыс. грн, а услуги связи на 12 месяцев - около 1 тыс. грн. Соответственно, у нас очень мало вот этой добавленной ценности, чтобы переводить клиента на контракт. А в условиях "серого" рынка разница в цене за телефон между легальным магазином и интернет-продавцом может достигать 10-15%" - отметил президент "Киевстара".

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2020 года пользовались около 25,9 млн абонентов мобильной связи и около 1,1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).