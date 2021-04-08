Телеком

13:33 08.04.2021

"Датагруп" инвестирует $20 млн в модернизацию всеукраинской магистральной сети в партнерстве с Cisco

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"Датагруп" инвестирует $20 млн в модернизацию всеукраинской магистральной сети в партнерстве с Cisco

Национальный провайдер "Датагруп" инвестирует $20 млн в проект по модернизации всеукраинской магистральной сети в партнерстве с мировым лидером в области производства сетевого оборудования компанией Cisco (США), сообщила пресс-служба компании в четверг.

В "Датагруп" отмечают, что инвестиции в проект составят $20 млн, а сам проект поможет компании вывести качество услуг и сервисов на более высокий уровень.

При этом уточняется, что компания провела основательную подготовку к тендеру и выбрала для участия в нем лучших мировых производителей оборудования. По результатам тендера вендором проекта стала компания Cisco.

"В 2020 году сетевой трафик компании вырос на 35%. Мы приняли решение о масштабной модернизации сети, которая позволит реализовать нашу бизнес-стратегию. Также она заложит основу для роста бизнеса на 10 лет: позволит внедрять различные инновационные услуги и привлекать новых клиентов в корпоративном, государственном и частном секторах," - отмечает СЕО " Датагруп" Михаил Шелемба.

Как сообщается в пресс-релизе, общая протяженность сети высокоскоростной передачи данных "Датагруп" составляет более 22 тыс. км: это и междугородные DWDM- и MPLS-сети, и городские опорные MPLS-сети в крупных городах присутствия провайдера. Модернизация коснется всех уровней сети и существенно увеличит ее пропускную способность.

Теги: #cisco #датагруп
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