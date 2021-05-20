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10:22 20.05.2021

"Датагруп" оценила покупаемую ею Volia в 1,5 млрд грн

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"Датагруп" оценила покупаемую ею Volia в 1,5 млрд грн

Национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг компания "Датагруп" (Datagroup Holding Limited) оценила стоимость покупаемых ею двух компаний, входящих в структуру группы Volia, в 1,509 млрд грн.

Как сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, речь идет об ООО "Киевские телекоммуникационные сети" и ООО "Телесвит".

Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством, составляет 1,509 млрд грн.

Соотношение рыночной стоимости предмета сделки к стоимости активов эмитента по данным последней годовой финансовой отчетности - 94,9%.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины "Датагруп" купить три компании, входящие в структуру группы Volia: ООО "Киевские телекоммуникационные сети", ООО "Телесвит" и Oisiw Limited (Кипр).

Oisiw Limited - компания, специально созданная для совместного инвестирования с Sigma Bleyzer Southeast European Fund IV в улучшение телекоммуникационной и медиа-инфраструктуры в Украине. Работает с 2006 года.

ООО "Телесвит" и "Киевские телекоммуникационные сети" выступают субхолдинговыми компаниями Oisiw, которую в свою очередь контролирует кипрская Volia LTD.

Теги: #покупка #volia #стоимость #датагруп
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