Телеком

15:19 12.04.2021

"Укртелеком" перевел два дата-центра на архитектуру SDN

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"Укртелеком" перевел два дата-центра на архитектуру SDN

"Укртелеком" завершил этап миграции на новую современную сетевую архитектуру Software-defined Networking (SDN) на базе Cisco ACI; работы велись в двух дата-центрах оператора - в Киеве и Днепре.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, партнером внедрения стала компания "IТ-Интегратор".

Как отмечает "Укртелеком", реализация проекта началась три года назад. Основной предпосылкой стало отсутствие поддержки производителями старого парка оборудования и связанные с этим возможные риски для бизнеса. Для проекта была избрана архитектура Cisco ACI.

"Одной из первоочередных задач для "Укртелекома" было понять принципы работы выбранного решения и проанализировать его возможности для дальнейшего развития компании. Среди преимуществ решения были отмечены: широкие возможности сегментации сервисов и создание сервисных цепочек, единая точка управления конвергентной сетью, а также автоматизация настроек. Эти и другие технологические преимущества в целом открывали возможности для дальнейшего развития цифровых сервисов и бизнеса "Укртелекома", - поясняет компания.

"Укртелеком" отмечает, что следующим этапом после полной миграции на новую сетевую архитектуру двух основных ЦОДов станет фаза Application Centric, на которой будет происходить непосредственная трансформация сетевой инфраструктуры и политик, реализуемых в ней. Такая трансформация будет направлена на описание сетевого взаимодействия относительно тех сервисов, которые расположены в ЦОДах.

"Выбранный сервис-центрический подход позволит максимально защитить сервисы "Укртелекома" на базовом сетевом уровне, одновременно уменьшив риски горизонтального распространения сетевых атак благодаря парадигме White-list policy или Zero Trust", - подытоживает компания.

"IТ-Интегратор" - крупнейший разработчик и поставщик IT-решений для корпоративного и государственного секторов в Украине. Основные направления работы предприятия - дата-центры, базовая IТ-инфраструктура, сетевая инфраструктура, информационная безопасность, контакт-центры, системы управления и мониторинга, инженерная инфраструктура, облачные сервисы (SaaS). Компания была основана 5 декабря 2000 года.

Теги: #укртелеком #cisco
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