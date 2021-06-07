Телеком

15:18 07.06.2021

"Датагруп" завершила покупку Volia и будет развивать консолидированный актив

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"Датагруп" завершила покупку Volia и будет развивать консолидированный актив

Провайдер волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг компания "Датагруп" (Datagroup Holding Limited) завершила подписание соглашения о приобретении 100% украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа группы компаний Volia.

Как отмечается в сообщении "Датагруп", распространенном в понедельник, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал соглашение, предоставив компании финансирование в размере $65 млн.

"Объединение "Датагруп" и Volia создаст нового национального лидера на украинском рынке фиксированной связи в ключевых клиентских сегментах – B2C, B2B и в сегменте оптовых продаж. Объединенная сеть будет охватывать более 4 млн украинских домохозяйств в 50 крупнейших городах страны, а оптоволоконная инфраструктура протяженностью более 30 тыс. км станет одной из крупнейших в стране", - заявил генеральный директор "Датагруп" Михаил Шелемба.

Благодаря интеграции абонентских баз, оптимизации затрат и бизнес-процессов, а также масштабной модернизации сети в компании ожидают ускорения развития объединенной компании в два раза в течение ближайших пяти лет.

Помимо укрепления позиций во всех клиентских сегментах новая организация сосредоточится на предоставлении своим клиентам дополнительных услуг - облачных продуктов и сервисов по кибербезопасности для клиентов B2B, а также решений IoT и OTT для розничных клиентов.

Компания также намерена продолжить расширять видеотеку OTT-платформы Volia, которая сейчас насчитывает более 13 тыс. фильмов, сериалов и шоу.

По словам председателя Наблюдательного совета объединенной группы "Датагруп" и Volia Пьера Данона, в объединенной компании будут работать более 4 тыс. сотрудников, которые будут обслуживать более миллиона клиентов.

В "Датагруп" также отметили, что в партнерстве с Cisco планируют продолжать реализацию полномасштабного проекта модернизации своей сети, что позволит увеличивать ее пропускную способность более чем в 10 раз с возможностью масштабирования до 20 раз.

"Через год наша сеть станет одной из самых современных, гибких и масштабируемых телекоммуникационных сетей в стране", - подчеркнул Шелемба.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины разрешил "Датагруп" купить три компании, входящие в структуру группы Volia: ООО "Киевские телекоммуникационные сети", ООО "Телесвит" и Oisiw Limited (Кипр).

Oisiw Limited - компания, специально созданная для совместного инвестирования с Sigma Bleyzer Southeast European Fund IV в улучшение телекоммуникационной и медиа-инфраструктуры в Украине. Работает с 2006 года.

ООО "Телесвит" и "Киевские телекоммуникационные сети" выступают субхолдинговыми компаниями Oisiw, которую в свою очередь контролирует кипрская Volia LTD.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны.

"Датагруп" в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 32,3% по сравнению с 2019 годом - до 187,517 млн грн, сократила чистый доход на 2,73% - до 1,285 млрд грн, при этом увеличив валовую прибыль на 11,5% - до 634,672 млн грн.

Теги: #volia #датагруп
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