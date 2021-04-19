Телеком

10:50 19.04.2021

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

3 мин читать
"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет компании "Датагруп" кредит в размере $65 млн в гривневом эквиваленте, говорится в общем релизе банка и оператора, распространенном в понедельник.

Отмечается, что кредитные средства будут в первую очередь использованы для приобретения провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее "Воля Кабель").

"Мы рады объявить о сотрудничестве с ЕБРР, результатом которого стало получение финансирования на сумму $65 млн. Эти средства будут инвестированы в бизнес для поддержания его роста и развития – приобретение компании "Воля" и полномасштабную модернизацию сети. Это финансирование поддерживает наши планы развития и позволит сделать нашу сеть самой современной на телекоммуникационном рынке Украины, поднять качество услуг на новый уровень и превзойти ожидания потребителей в качестве их надежного партнера. Мы считаем, что это только начало долгосрочного сотрудничества с ЕБРР и с нетерпением ждем многочисленных новых возможностей и масштабных проектов в будущем", - цитируется в сообщении гендиректор и акционер "Датагруп" Михаил Шелемба.

По мнению управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, украинские потребители вскоре почувствуют положительные результаты объединения компаний "Датагруп" и "Воля".

"Это слияние создаст достаточно масштабную платформу, которая необходима для привлечения существенных капитальных инвестиций в модернизацию украинской инфраструктуры "последней мили" и общегосударственной волоконно-оптической инфраструктуры… Успех "Датагруп" и "Воли" будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины и росту объема прямых иностранных инвестиций", - отметила основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна.

В рамках сотрудничества с ЕБРР "Датагруп" также обязалась расширить свою программу стажировок и предлагать больше возможностей для обучения и трудоустройства украинской молодежи.

Как сообщалось, в декабре-2020 "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

В ноябре текущего года фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% акций оператора фиксированной связи и цифровых услуг в Украине - компании "Датагруп", увеличив долю в ней до 96,13%.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны, обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности - DataProtect.

Data Group в 2019 году увеличила чистую прибыль в 6,97 раза по сравнению с 2018 годом - до 141,764 млн грн.

Компания "Воля" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. На начало года компания находилась в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%) и частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%). Среди миноритариев компании – австралийская Warana Capital Pty Ltd (5,6%) и OL Group Ltd (8,4%, Каймановы острова).

Теги: #ебрр #volia #кредит #датагруп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 16.04.2021
ЕБРР выделит "Кернелу" до $57 млн в рамках синдицированного кредита общим объемом $200 млн

ЕБРР выделит "Кернелу" до $57 млн в рамках синдицированного кредита общим объемом $200 млн

11:16 16.04.2021
ЕБРР предоставит кредит EUR10 млн "ЭРУ Трейдинг" на развитие деятельности

ЕБРР предоставит кредит EUR10 млн "ЭРУ Трейдинг" на развитие деятельности

20:51 14.04.2021
"Львовводоканал" погасил кредит на $24,25 млн от Мирового банка на улучшение водоснабжения Львова

"Львовводоканал" погасил кредит на $24,25 млн от Мирового банка на улучшение водоснабжения Львова

13:33 08.04.2021
"Датагруп" инвестирует $20 млн в модернизацию всеукраинской магистральной сети в партнерстве с Cisco

"Датагруп" инвестирует $20 млн в модернизацию всеукраинской магистральной сети в партнерстве с Cisco

17:11 29.03.2021
"Датагруп" и Hawe Telekom завершили строительство нового международного сетевого перехода с Польшей

"Датагруп" и Hawe Telekom завершили строительство нового международного сетевого перехода с Польшей

11:44 25.03.2021
"Укрпошта" заключила договор с компанией VIDI на закупку 1860 автомобилей для передвижных отделений

"Укрпошта" заключила договор с компанией VIDI на закупку 1860 автомобилей для передвижных отделений

11:24 25.03.2021
ЕБРР в Украине запускает проект по созданию онлайн-судов для исков небольшой стоимости

ЕБРР в Украине запускает проект по созданию онлайн-судов для исков небольшой стоимости

11:53 24.03.2021
"Фармак" подчеркивает стратегическую роль партнерства с ЕБРР

"Фармак" подчеркивает стратегическую роль партнерства с ЕБРР

21:56 23.03.2021
Кличко обсудил с президентом ЕБРР финансирование экологических и инфраструктурных проектов в Киеве

Кличко обсудил с президентом ЕБРР финансирование экологических и инфраструктурных проектов в Киеве

20:52 23.03.2021
Кабмин должен в ближайшее время рассмотреть законопроект о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов - Минфин

Кабмин должен в ближайшее время рассмотреть законопроект о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов - Минфин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

Суд заблокировал 12 интернет-изданий по иску экс-руководителя "Спецтехноэкспорта"

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-генпродюсер "112 Украина" Логунов стал директором "Новостной Группы Украина"

Рада одобрила в первом чтении новую редакцию законопроекта о "Дия.City"

CEO Toshiba подал в отставку, компания может получить еще несколько предложений о покупке

Apple может представить новые продукты на мероприятии 20 апреля - СМИ

"Vodafone Украина" в 2020г сократил чистую прибыль в 2,1 раза, увеличила выручку на 14%

Верховный суд отложил до 31 мая рассмотрение иска 112 канала о применении санкций

"Новая пошта" переизбрала набсовет и ввела в него директора Школы HRM

Microsoft покупает разработчика решений для распознавания речи Nuance за $19,7 млрд

Inter Media Group одновременно перевела вещание восьми телеканалов в формат HD

"Нова пошта" открыла автоматизированный сортировочный терминал в Черкассах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА