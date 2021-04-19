"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет компании "Датагруп" кредит в размере $65 млн в гривневом эквиваленте, говорится в общем релизе банка и оператора, распространенном в понедельник.

Отмечается, что кредитные средства будут в первую очередь использованы для приобретения провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее "Воля Кабель").

"Мы рады объявить о сотрудничестве с ЕБРР, результатом которого стало получение финансирования на сумму $65 млн. Эти средства будут инвестированы в бизнес для поддержания его роста и развития – приобретение компании "Воля" и полномасштабную модернизацию сети. Это финансирование поддерживает наши планы развития и позволит сделать нашу сеть самой современной на телекоммуникационном рынке Украины, поднять качество услуг на новый уровень и превзойти ожидания потребителей в качестве их надежного партнера. Мы считаем, что это только начало долгосрочного сотрудничества с ЕБРР и с нетерпением ждем многочисленных новых возможностей и масштабных проектов в будущем", - цитируется в сообщении гендиректор и акционер "Датагруп" Михаил Шелемба.

По мнению управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, украинские потребители вскоре почувствуют положительные результаты объединения компаний "Датагруп" и "Воля".

"Это слияние создаст достаточно масштабную платформу, которая необходима для привлечения существенных капитальных инвестиций в модернизацию украинской инфраструктуры "последней мили" и общегосударственной волоконно-оптической инфраструктуры… Успех "Датагруп" и "Воли" будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины и росту объема прямых иностранных инвестиций", - отметила основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна.

В рамках сотрудничества с ЕБРР "Датагруп" также обязалась расширить свою программу стажировок и предлагать больше возможностей для обучения и трудоустройства украинской молодежи.

Как сообщалось, в декабре-2020 "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

В ноябре текущего года фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% акций оператора фиксированной связи и цифровых услуг в Украине - компании "Датагруп", увеличив долю в ней до 96,13%.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны, обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности - DataProtect.

Data Group в 2019 году увеличила чистую прибыль в 6,97 раза по сравнению с 2018 годом - до 141,764 млн грн.

Компания "Воля" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. На начало года компания находилась в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%) и частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%). Среди миноритариев компании – австралийская Warana Capital Pty Ltd (5,6%) и OL Group Ltd (8,4%, Каймановы острова).