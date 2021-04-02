Кабмин поручил силовым ведомствам вместе с Минцифры выполнить изыскания по вопросам модернизации РЭС в диапазоне 700-900 МГц

Кабинет министров Украины поручил Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций совместно с Министерством цифровой трансформации выполнить научно-исследовательские работы по замене и модернизации радиоэлектронных средств (РЭС) в диапазоне 700-900 МГц.

Как отмечается в соответствующем распоряжении Кабмина, также к указанным работам могут быть привлечены по согласию Генштаб Вооруженных Сил и госконцерн "Укроборонпром".

Согласно пояснительной записке к указанному распоряжению, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", чтобы высвободить диапазоны 700-900 МГц для дальнейшего развития мобильного широкополосного доступа к интернету Украине необходимо потратить около 32,773 млрд грн, при этом на сам процесс высвобождения частот, занимаемых спецпользователями, уйдет около 25 лет.

В Минобороны пояснили, что в связи с отсутствием информации по стоимости и техническим характеристикам тактической системы навигации, которую нужно будет установить на всех типах самолетов государственной авиации Украины, провести детальные расчеты стоимости и сроков замены РЭС спецпользователей невозможно.

Также, по данным Минобороны, ни одно украинское предприятие не подтвердило возможность замены системы навигации на самолетах типа Су-24М и Ил-76.

В то же время, Минцифры настаивает на сокращении сроков проведения замены/модернизации РЭС спецпользователей и высвобождения частот 700-900МГц для мобильной связи.

В соответствии с этим, правительство, в частности, поручило в срок до июля 2021 года включительно: выполнить научно-исследовательские работы по вопросам замены (модернизации) РЭС и излучающих устройств специального назначения, используемых в диапазонах радиочастот 700 МГц, 800 МГц и 900 МГц.

Как сообщалось: Кабинет министров в ноябре 2020 года утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения (5G), предусматривающий еще в декабре 2020 года определить необходимость проведения научно-исследовательских работ с целью определения стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G, а также возможности совместного использования радиоэлектронных средств спецпользователями мобильной связи и проработать возможное финансирование таких работ из бюджета.