Абоненты в 2020 г. на 19% чаще обращались к телеком-регулятору по вопросам к контент-услугам - BRDO

Абоненты мобильных операторов в 2020 году 572 раза обратились в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), что на 19% больше, чем в 2019 году.

Такую статистику регулятор предоставил Офису эффективного регулирования BRDO по запросу.

В частности, речь идет об обращениях по поводу услуг "Анекдоты", "SMS-гороскопы", "Клубы знакомств" и других услуг, за которые мобильные операторы списывают средства со счета без ведома абонента.

"Операторы не готовы самостоятельно прекратить практику подключения контент-услуг, которые пользователи сознательно не заказывали. К сожалению, абоненты предоплаты фактически не имеют никакой эффективной защиты своих прав", - цитируется в сообщении BRDO руководитель ICT сектора BRDO Игорь Самоходский.

Согласно данным НКРСИ, в 2016 году на рассмотрение комиссии поступило 18 обращений о предоставлении контент-услуг в 2017 году - 413; в 2018 году - 549; в 2019 году - 481; в 2020 году - 572.

В целом, согласно отчету НКРСИ, в течение 2020 года на рассмотрение регулятора поступили 4812 обращений граждан о предоставлении услуг мобильной связи.

Контент-услуг касается 12% этих обращений.

По словам Самоходского, Украине очень важно защитить права абонентов.

"Для этого нужно принять изменения в правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг. Согласование проекта решения, который урегулировал бы ситуацию, продолжается уже более полутора лет - операторы мобильной связи успешно затягивают процесс", - отмечают в BRDO.

В настоящее время проект изменения указанных правил находится на согласовании в Государственной регуляторной службе Украины. Он предусматривает обязательное оповещение абонента о списании средств, выполнение закона об электронной коммерции и другие механизмы, призванные защитить потребителей.