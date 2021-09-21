Телеком

11:20 21.09.2021

BRDO против идеи обязать граждан проверять легальность приобретенных телефонов

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BRDO против идеи обязать граждан проверять легальность приобретенных телефонов

Офис эффективного регулирования BRDO считает недопустимой идею перекладывать обязательство проверять легальность приобретенных телефонов на конечных потребителей.

Как отмечается в сообщении BRDO, такая норма содержится в готовящемся законопроекте о внесении изменений в закон Украины "Об электронных коммуникации".

"Этот документ содержит ряд противоречивых норм, затрудняющих возможности граждан покупать мобильные телефоны и другое терминальное оборудование. Эксперты BRDO детально проанализировали законопроект и считают недопустимыми изменения, предложенные этой законодательной инициативы, в связи с чем обратились в Комитет (Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации - ИФ) с соответствующим письмом", - отмечается в сообщении.

Согласно законопроекту, если пользователь приобрел мобильный телефон, IMEI которого не был внесен в реестр идентификаторов со статусом разрешенного к применению в сети мобильной связи, он через несколько месяцев потеряет возможность им пользоваться или вынужден будет менять статус телефона самостоятельно. Фактически, на конечных пользователей возлагается обязанность выяснять законность происхождения правомерно приобретенных ими устройств, иначе они несут риски быть отключенными от сети.

Кроме этого, законопроект возлагает ответственность на конечных пользователей самостоятельно изменять статус приобретенных устройств с "временно разрешенных" на "разрешены к применению в электронной коммуникационной сети", если устройства были приобретены за рубежом и ввезены на территорию Украины как личные вещи.

Для этого они должны самостоятельно обращаться в уполномоченные органы и подтверждать факт приобретения телефона или пересечения границы.

По мнению BRDO, законопроект не учитывает то, что значительное количество пользователей не имеет возможностей и навыков для принятия указанных мер (пожилые люди, лица с инвалидностью и т.д., лица без доступа к сети интернет), а значит могут потерять доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета, что не согласуется с гарантированным правом на свободный доступ к услугам связи.

"Также можно предположить, что этой нормой воспользуются и недобросовестные импортеры, которые будут продавать оборудование вместе с чеком на его приобретение (реальным или поддельным) или менять статус IMEI с помощью подставных лиц, реально пересекавших государственную границу. Поэтому возможность реальной борьбы с "серым импортом" с помощью нововведений законопроекта сомнительна", - считают в Офисе эффективного регулирования.

Таким образом, по мнению BRDO, законопроект перекладывает на конечных пользователей проблему ненадлежащего исполнения государством своих функций по противодействию незаконному рыночному обороту терминального оборудования мобильной связи, его контрафакта и контрабанды, вместо того, чтобы действительно защищать интересы граждан.

Эксперты BRDO считают недопустимым внесение в закон "Об электронных коммуникациях" изменений, нарушающих права конечных пользователей, противоречащих законам Украины и обязательствам по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Теги: #связь #телекоммуникации #законопроект #brdo
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