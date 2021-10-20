BRDO считает законопроект о нацрегуляторе в сфере электронных коммуникаций не соблюдающим обязательства по ассоциации с ЕС

Офис эффективного регулирования BRDO считает законопроект №6055 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи Украины" нивелирующим независимость регулятора.

"Этот законопроект должен определять принципы создания независимого регуляторного органа отрасли. Вместо этого он содержит ряд норм, которые нивелируют независимость регулятора, не соответствуют Конституции Украины и обязательствам в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС", - отмечается в сообщении BRDO, распространенном в среду.

Согласно законопроекту, президент Украины создает Экспертный совет по вопросам цифровизации, который влияет на назначение и увольнение членов регулятора.

В BRDO подчеркивают, что эта норма противоречит ст. 106 Конституции Украины, в которой указано, что президент не имеет полномочий, связанных с подотчетностью регуляторного органа. То есть члены регулятора не могут назначаться и увольняться Экспертным советом, созданным по указу президента и отчитывающимся главе государства. "Более того, Экспертный совет получает полномочия выносить негативное заключение о работе членов регулятора в течение одного года. При этом четких критериев для признания работы неудовлетворительной не предвидится. То есть члены регулятора могут быть уволены в зависимости от воли Экспертного совета. Соответственно, ни о какой политической независимости и беспристрастности регуляторного органа речи идти не может, что ставит под угрозу саму возможность интеграции Украины в цифровой рынок ЕС" - заявили в BRDO.

Также у Офиса эффективного регулирования к законопроекту есть и ряд других замечаний, в частности, к полномочиям регулятора, позволяющим ему ввести обязательную регистрацию абонентов, и созданию условий для того, чтобы обязывать потребителей самостоятельно проверять легальность приобретенных телефонов.

"Законопроект 6055 должен быть доработан. По этому поводу BRDO обратился в парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации, к президенту Украины, Минцифры, вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также в парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в Евросоюз", - отметили в BRDO.

Со своей стороны эксперты Офиса эффективного регулирования готовы активно участвовать в работе над законопроектом и уже подготовили ряд предложений по его доработке.