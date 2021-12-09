За два года пользователи SWEET.TV нарастили телесмотрение втрое

Абоненты SWEET.TV в ноябре 2021 года проводят на платформе в среднем 33 часа в неделю, что в три раза больше, чем в начале 2020 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе SWEET.TV, в начале 2020 года один абонент проводил на платформе 11 часов в неделю, а в ноябре 2021 года эта цифра выросла до 33 часов.

"Интересно распределяется время просмотра между кинотеатром и телеканалами. Фильмы, мультфильмы и сериалы смотрят 6 часов в неделю, а ТВ просматривают 27 часов. Такая разница обусловлена тем, что телевидение люди могут смотреть в течение дня фоново и параллельно занимаются своими делами. Кино обычно смотрят не отвлекаясь на другие дела", - отмечают в SWEET.TV.

Учитывая среднюю длину фильма, можно говорить о том, что каждый абонент SWEET.TV смотрит на сервисе кино по меньшей мере 4 раза в неделю.

При этом, по исследованиям платформы, в среднем абонент тратит до 4 минут на поиск фильма для просмотра.

Согласно статистике сервиса, среди 20 самых популярных единиц контента на SWEET.TV, 17 – это мультфильмы. Самыми популярными в текущем году стали: "Гадкий Я 2", "Миньоны", "Панда Кунг-Фу", "Гадкия Я", "Тролли 2: Мировое турне", "Шрек Третий", "Семейка Крудс" и другие.

За все время абоненты SWEET.TV смотрели мультфильмы более 6 млн часов, а ленты вселенной Marvel - более 1 млн часов. Также популярностью пользуются ленты вселенной Джоан Роулинг, которые были просмотрены абонентами SWEET.TV более 50 тыс. раз.