"Vodafone Украина" присоединился к инициативе Минцифры "Неделя цифровой грамотности"

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" присоединился к инициативе "Неделя цифровой грамотности", основанной Министерством цифровой трансформации Украины.



Компания проводит системную работу, чтобы уменьшить риски мошенничества, направленные, как правило, на клиентов банков.

"Кроме внутренних инструментов, которые предотвращают возможность завладеть SIM-картой клиента, компания разработала и предлагает банкам специализированный продукт на основе собственной дата аналитики, который поможет банкам защитить кошельки своих клиентов – антифрод сервис IMSI Check", - отмечается в сообщении оператора.



Неделя цифровой грамотности проходит с 22 по 28 марта, цель инициативы – повысить цифровую грамотность украинцев, противодействовать цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространять информацию об инновационных технологиях, технологических сервисах, решениях и возможностях, которые они открывают.



В рамках инициативы компания также подготовила алгоритм, который поможет распознать мошенническую SMS.

В случае если:

- SMS поступила из неизвестного частного номера;

- SMS содержит "угрозу" блокировки и поступила от имени неизвестного учреждения;

- SMS содержит такие слова, как "выплата", "выигрыш", "приз", "задолженность", "штраф", и т.д;

- SMS содержит код и номер телефона, по которому надо сообщить этот код;

- SMS содержит информацию о блокировке аккаунта любого сервиса...

... такую SMS стоит классифицировать как сомнительную, инструкции полученные в такой SMS выполнять нельзя, а лучшей реакцией на ее получение будет удаление.

Также можно сохранить скрин SMS, зафиксировать дату, время и номер/имя, с которого было направлено сообщение и обратиться к оператору либо непосредственно в правоохранительные органы.