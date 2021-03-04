"Укртелеком" предлагает информировать о закупках за средства государственной субвенции на интернетизацию

"Укртелеком" предлагает организовать централизованное информирование на Едином государственном портале электронных услуг о начале и завершении всех закупок за средства государственной субвенции на интернетизацию.

Как сообщила пресс-служба оператора в четверг, данное предложение было предоставлено ПАО "Укртелеком" в рамках публичного обсуждения к проекту постановления КМУ "Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности широкополосного доступа к интернету в сельской местности".

Отмечается, что компания предоставила ряд предложений, в частности касательно порядка тестирования и сдачи-приема сервиса доступа к интернету, требований к Wi-Fi маршрутизаторам, срокам оплаты и т.д.

"Укртелеком" предлагает организовать централизованное информирование на Едином государственном веб-портале электронных услуг о начале и завершении проведения всех закупок и упрощенных закупок получателями субвенций. При этом, по мнению оператора, строительство оптических сетей для подключения социальных объектов к интернету должно осуществляться в соответствии с методическими рекомендациями, которые должно разработать и утвердить Министерство цифровой трансформации Украины.

По мнению "Укртелекома", такой подход позволит обеспечить надежность функционирования сетей и постоянное соблюдение заказанных параметров сервисов.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

В 2020 году "Укртелеком" построил 10 тыс. км волоконно-оптических линий связи, обеспечив 270 тыс. домохозяйств возможностью подключения к сети оптического интернета.