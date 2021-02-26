Телевышку в Камышевахе планируют запустить в июле - Минрегион

Новую радиотелевизионную передающую станцию, строящуюся в пгт Камышеваха (Луганская обл.) планируют открыть в июле 2021 года, приурочив к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий в пятницу, указанная телебашня расположена почти на границе с временно оккупированной территорией. Благодаря этому украинские теле- и радиоканалы будут доступны для жителей значительной части временно неподконтрольных украинскому правительству Луганской и Донецкой областей.

Учитывая важность этого проекта не только для региона, но и для всей страны, он включен в программу секторальной бюджетной поддержки.

Проект состоит из строительства и обустройства радиотелевизионной передающей станции и установки наземного технологического оборудования.

Телебашня обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и восьми радиоканалов.

Общая стоимость проекта составляет 44,4 млн грн, в том числе 40,9 млн грн - средства государственного бюджета (22,5 млн грн - секторальная поддержка, 18,4 млн грн - субвенция на социально-экономическое развитие) и 3,5 млн грн - собственные средства исполнителя проекта КП "Информационно-инновационный центр").

"Благодаря синхронизации действия Бахмутской и Попаснянской телебашен, радиус сигнала значительно увеличится. Украинские каналы станут доступны во многих густонаселенных регионах временно оккупированной территории, в частности, в Горловке, Дебальцево, Углегорске, Алчевске, Стаханове", - подчеркнули в Минрегион.