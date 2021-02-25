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12:27 25.02.2021

Е-услуги могут подорожать более чем на 20% в случае принятия законопроекта о "налоге на Google" - юрист

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Е-услуги могут подорожать более чем на 20% в случае принятия законопроекта о "налоге на Google" - юрист

Большинство поставщиков электронных услуг повысят цены для пользователей в случае принятия во втором чтении законопроекта №4184 о "налоге на Google" более чем на 20%, полагает юрист Avellum Олесь Бидношия.

"Чтобы оставить цены для пользователей на предыдущем уровне, поставщик может пожертвовать частью своей маржи. Однако учитывая опыт других стран, большинство поставщиков электронных услуг повысит цены для пользователей на сумму налога на добавленную стоимость и "подушки" для возможных курсовых колебаний", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Бидношия напомнил, что действующие нормы налогового законодательства определяют объектом налогообложения НДС операции по поставке нерезидентами некоторых электронных услуг физическим лицам, которые проживают в Украине. Но такие услуги не облагаются налогом из-за отсутствия механизма уплаты налога. Законопроект №4184 предлагает такой механизм, а также установление правил определения места поставки электронных услуг.

"Авторы проекта закона предлагают закрепить обязательство по уплате НДС за нерезидентом - поставщиком электронных услуг, который не имеет постоянного представительства в Украине. Такой нерезидент будет обязан зарегистрироваться налогоплательщиком НДС, если совокупная стоимость е-услуг, предоставленных физлицам на территории Украины за предыдущий год, превысит 1 млн грн", - пояснил Бидношия.

Таким образом, в случае принятия проекта закона, поставщик будет обязан устанавливать место поставки услуг (в частности, по коду страны на SIM-карте пользователя или по IP-адресу его устройства), вести учет соответствующих доходов, ежеквартально подавать упрощенную отчетность и уплачивать начисленный НДС. Идентичные по сути механизмы взыскания НДС работают в ЕС, Австралии, России и других странах, отметил юрист.

"Хотя обязанность по уплате налога возлагается на поставщика, законопроект прямо предусматривает, что НДС включается в цену электронных услуг", - подчеркнул Бидношия.

Как объяснил юрист, это означает, что пользователи будут получать счета за полученные услуги уже с учетом 20% НДС. Например, за подписку на сервис потоковой музыки, договорная стоимость которой составляет 150 грн, пользователю придется заплатить 180 грн.

Помимо этого базу налогообложения и сумму налога с доходов, начисленных пользователями в иностранной валюте, поставщику необходимо будет определять в гривне по официальному курсу НБУ на дату платежа, который может отличаться от курса, действующего на дату конвертации валюты для уплаты налога. В связи с этим поставщики могут увеличить стоимость своих услуг, чтобы застраховаться от колебаний курсовых разниц.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 февраля приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google", который предлагает уравнять правила налогообложения для международных технологических компаний с украинскими.

 

Теги: #юрист #налог #google
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