Телеком

16:18 23.02.2021

В ОАСК поступили иски об аннулировании лицензии телеканала "112 Украина"

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В ОАСК поступили иски об аннулировании лицензии телеканала "112 Украина"

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступили иски от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание "Телерадиокомпании "112-ТВ", логотип – "112 Украина".

"Как отмечает истец, не предоставление лицензиатом в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки, является отказом лицензиата в ее проведении, что по закону - основание для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание", - сообщает пресс-служба ОАСК во вторник.

В суде добавили, что поступило три иска, в которых, в частности, речь идет о назначении в разный период соответствующих проверок.

"ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административным искам", - добавили в суде.

Теги: #112_украина #оаск
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