Телеком

14:10 09.01.2020

Нацсовет по телерадиовещанию проверит ZIK и "112.Украина" из-за трансляции запрещенных высказываний отдельных политиков

1 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию проверит ZIK и "112.Украина" из-за трансляции запрещенных высказываний отдельных политиков

 Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые выездные проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK", Львов) и ООО "112-ТВ" (логотип "112.Украина", Киев) из-за зафиксированных в их эфире нарушений норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Как сообщается на сайте регулятора, такое решение Нацсовет принял в четверг.

По его данным, запрещенные высказывания, в частности, распространялись в эфире телеканала "Z ZIK" в передаче "Каждый из нас Президент" 26 ноября 2019 года в 18:00 (с повтором 27 ноября). Экспертами в студии были народный депутат Украины VIII-го созыва Надежда Савченко, народный депутат IX-го созыва Ренат Кузьмин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов по интернет-связи.

Основанием для назначения внеплановой проверки спутникового телеканала "112.Украина" стали результаты мониторинга эфира вещателя в августе-декабре 2019 года. В частности, в передачах "Большое интервью", LIVE, "LIVE Новости", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной" зафиксировано распространение высказываний Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Киви, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко, Николая Дульского и Р.Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.

Теги: #проверки #112_украина #нацсовет #телерадиокомпании #zik
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 09.01.2020
Нацсовет по телерадиовещанию закажет в УГЦР просчет новых частот

Нацсовет по телерадиовещанию закажет в УГЦР просчет новых частот

12:44 08.01.2020
Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов МАУ

Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов МАУ

19:33 24.12.2019
Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета, секретарь - Арахамия

Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета, секретарь - Арахамия

14:42 20.12.2019
Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

18:41 19.12.2019
Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию

Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию

17:23 13.12.2019
Нацсовет по телерадиовещанию перенес полное отключение "аналога" в Украине до июля 2020 г.

Нацсовет по телерадиовещанию перенес полное отключение "аналога" в Украине до июля 2020 г.

16:59 13.12.2019
Нацсовет по телерадиовещанию разработал план высвобождениия радиочастот под 4G

Нацсовет по телерадиовещанию разработал план высвобождениия радиочастот под 4G

15:22 13.12.2019
Союз птицеводов Украины с 1 января 2020г планирует начать мониторинг крупнейших производителей на использование антибиотиков

Союз птицеводов Украины с 1 января 2020г планирует начать мониторинг крупнейших производителей на использование антибиотиков

14:44 28.11.2019
Госналоговая служба отмечает снижение количества внеплановых проверок

Госналоговая служба отмечает снижение количества внеплановых проверок

10:42 21.11.2019
Нацсовет телерадиовещания продлил 4 вещателям и НОТУ разрешения на вещание в зоне ООС

Нацсовет телерадиовещания продлил 4 вещателям и НОТУ разрешения на вещание в зоне ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

Bakcell купит "Vodafone Украина" за $734 млн, оператор продолжит работу под брендом Vodafone

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество пользователей российскими электронными почтовыми сервисами в Украине сократилось до 13,7% - исследование ПриватБанка

HP вновь отвергла предложение Xerox о покупке

"Киевстар", lifecell предоставили льготы на связь с Ираном в связи с крушением самолета МАУ

YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей

lifecell запустил 3G/4G связь в Днепровском метрополитене в тестовом режиме

Госспецсвязи не планирует расформировывать службу фельдъегерской связи

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 68 населенных пунктов в 4 областях Украины

lifecell планирует отстаивать право использования формулировки "4.5G"

"Укртелеком" не будет повышать цены на фиксированную телефонию для населения с января

Президент уволил Склярова с поста члена Нацкомисии по госрегулированию в сфере связи и информатизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА