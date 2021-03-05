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20:35 05.03.2021

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

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YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

Трансляцию телеканала "112 Украина", который в феврале 2021 года попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны, на видеохостинге YouTube заблокировали, сообщается в официальном заявлении команды канала.

"Сервис YouTube… заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Источник: https://ua.112ua.tv/suspilstvo/youtube-pid-tyskom-bankovoi-zablokuvav-onlain-transliatsiiu-efiru-112-ukraina-569999.html

Теги: #эфир #канал #112_украина #youtube
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