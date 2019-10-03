СБУ допросила владельца телеканалов NewsOne и "112.Украина" по статьям о терроризме

Владелец телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK, народный депутат Украины Тарас Козак ("Оппозиционной платформы - За жизнь") сообщил, что Служба безопасности Украины допросила его в четверг по трем статьям.

"Меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья – "терроризм", вторая – "финансирование терроризма", а третья статья – "легализация средств, полученных преступным путем". Это для меня сегодня была новость",- заявил Козак в эфире телеканала "112.Украина".

Он отметил, что допрос длился около 30-40 минут, а также выразил уверенность, что правоохранители будут еще его допрашивать.

"Спрашивали про телемост, разные вопросы задавали. Отвечали, все нормально. Хочу сказать, что власть не останавливается", - сказал он.

Как сообщалось, 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne.

Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам госизмены, подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансирования терроризма по ч.1 ст.111, ч 1 ст.14 ч. 1ст. 114-1, ч.1 ст.14 ч.2 ст.258-5 УК Украины, установлен новый эпизод покушения на госизмену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Проведение досудебного расследования поручено следователям ГСУ СБУ, которым даны поручения относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий.