Телеком

14:38 03.10.2019

Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

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Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отказал пяти телекомпаниям с логотипом "112.Украина" в удовлетворении заявления об отмене решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно аннулирования лицензий.

"Окружной административный суд Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска от "112. Украина" о прекращении действия решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, постановил - отказать в ее удовлетворении", - сообщила пресс-служба суда в четверг.

Отмечается, что ОАСК не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления. Сейчас истцами не представлено суду достаточно доказательств в обоснование заявления и надлежащих доказательств наличия очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам для принятия решения по делу.

"В то же время, суд открыл производство по делу о признании противоправными и отмене решения Нацсовета об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание для пяти телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой "112.Украина", - сказано в сообщении.

ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Как сообщалось, 1 октября в ОАСК поступил иск о признании противоправными и отменить решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.

Отмечается, что истцами в административном иске указаны пять телерадиоорганизаций, которые осуществляют вещание под эмблемой "112.Украина".

Кроме того, в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, в котором содержится просьба к суду остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без изменений аудио-визуального ряда на канале вещания.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - говорится в сообщении.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина".

Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".

"Речь не идет о спутниковом канале "112". Он продолжает вещать. Речь идет о телеканалах, которые шесть лет назад самовольно изменили концепцию программ. Все они зарегистрированы в Киеве. Конкурс предусматривал в условиях обеспечение информаций именно региональных компаний. В течение пяти лет эти каналы осуществляли ретрансляцию спутникового канала "112". Утвержденные условия говорят, что у них есть совсем другой логотип. Поэтому даже требования по логотипу на экране телевизора они не придерживались", - сказала замглавы Нацсовета по телерадиовещанию Ульяна Фещук.

Теги: #телерадиовещание #112_украина #лицензии #нацсовет #оаск
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