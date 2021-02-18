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15:57 18.02.2021

Минцифры создаст единый публичный дашборд всех проектов цифровой трансформации

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Минцифры создаст единый публичный дашборд всех проектов цифровой трансформации

Министерство цифровой трансформации Украины создаст единый публичный дашборд (инфопанель) всех проектов цифровой трансформации, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы посчитали: чтобы оцифровать все госуслуги, которые есть в нашей стране, необходимо реализовать 94 проекта. И сделать это необходимо за несколько лет (...) Поэтому наша менеджерская мечта - взять все эти проекты, систематизировать и сделать единый публичный дашборд, где будут все проекты, все ответственные, все дедлайны, бюджеты и даже рейтинг - у кого получается, а у кого нет", - сказал он в ходе презентации в четверг.

По его словам, данный дашборд сможет видеть каждый и каждый сможет влиять на результат, поскольку "очень важно, чтобы было давление общества, общественного мнения".

"За последние два месяца мы систематизировали все эти проекты, и у нас получился публичный портал, где есть все проекты цифровой трансформации. Он продолжает наполняться и через несколько месяцев он превратится в дашборд, где будут все проекты", - рассказал Федоров.

 

Теги: #минцифры #дашборд
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