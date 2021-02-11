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11:01 11.02.2021

Более 100 партнеров присоединились к "Дии" в 2020 году, в текущем планируют еще более 1 тыс.

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Более 100 партнеров присоединились к "Дии" в 2020 году, в текущем планируют еще более 1 тыс.

В 2020 году к госпорталу и приложению "Дия" присоединились более 100 партнеров: от аэропортов до магазинов продажи техники, в 2021 году планируют еще более 1 тыс.

Как сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, соответствующими данными поделился руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник.

"Карантин, локдаун, удаленная работа еще больше подтвердили, что Минцифры на правильном пути. Мы переводим государственные услуги в онлайн, чтобы украинцы могли воспользоваться ими бесконтактно в любое время без выходных и очередей во всех сферах жизни: от аэропортов до магазинов продажи техники. Кроме того, на прошлой неделе Верховная Рада поддержала законопроект об использовании цифровых паспортов наравне с бумажными", - приводятся в сообщении слова Баника.

Он добавил, что у команды Минцифры амбициозные цели по интеграции "Дии" в сферы ритейла, мобильной связи, банкинга, почтовых отправлений, органов власти, ЦПАУ.

Теги: #дия
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