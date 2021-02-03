Нацсовет по телерадиовещанию уведомит провайдеров о необходимости соблюдать решение СНБО о санкциях против "112 Украина", ZIK и NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания уведомит провайдеров о необходимости соблюдения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"В санкционных списках речь идет о спутниковых телеканалах "112 Украина", ZIK и NewsOne. Мы должны уведомить наших лицензиатов-провайдеров. И мониторить ситуацию по их выполнению решения СНБО", - заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

По ее словам, у нескольких компаний, которые перечислены в санкционных списках, действительно есть частотные присвоения, но Нацсовет в сентябре 2019 года не продлил им лицензии.

"Эти частоты должны быть выставлены на конкурс. Но сейчас, в связи с коронавирусной пандемией, конкурсы приостановлены. А потому какое-то время эти частоты простаивают. Как только будет разблокирована возможность проводить конкурсы - мы выставим их и перераспределим в соответствии с требованиями украинского законодательства", - подчеркнула Герасимьюк.

Как сообщалось, санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и т.д.

В частности, речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый Формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа", ООО "Новые коммуникации".

Ранее, 26 сентября 2019 года, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания решил не продлевать срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина".

Регулятор подчеркнул, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".