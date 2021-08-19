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16:46 19.08.2021

Нацсовет по телерадиовещанию будет инициировать иск о лишении телеканала "НАШ" лицензии

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Нацсовет по телерадиовещанию будет инициировать иск о лишении телеканала "НАШ" лицензии

Национальный совет по вопрос телевидения и радиовещания будет инициировать иск об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за разжигания в его эфире "религиозной ненависти и распространения скрытых призывов к нетерпимости".

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, соответствующее решение было принято на заседании Совета в четверг.

"Регулятор на заседании рассмотрел результаты проверок телеканалов "НАШ" и "Макси-ТВ" за трансляцию 4 мая 2021 с повтором 5 мая передачи "Марафон" с участием Петра Симоненко, где содержались высказывания, имеющие признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителей и верующих. Телеканал "НАШ" получит иск об аннулировании лицензии, а на "Макси-ТВ" будет наложен штраф более 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ближайшее время также будут проведены внеочередные проверки указанных телеканалов из-за распространения в их эфирах языка ненависти.

"Мониторинг Национального совета зафиксировал в эфире телеканала "НАШ" трансляцию передачи "Важное" (прямая трансляция 28.07.2021 в промежутке времени между 18:02 и 21:06, с многочисленными повторами 29 июля - 2 августа). Ее тема касалась установления мира на территории Украины. Передача состояла из двух частей: ток-шоу в форме дебатов и интервью с участием народного депутата Украины V, VI и VII созывов Елены Бондаренко (ведущие передачи: Максим Назаров, Ангелина Пичик)", - подчеркивают в Нацсовете.

Там отмечают, что в эти же дни на телеканале "Макси-ТВ" также транслировалась эта передача и ее повторы в то же время.

"Есть ситуация, когда два лицензиата Национального совета, два юридических лица - ООО "НАШ 365" и ООО "Наша Прага" - транслируют одни и те же передачи и программы в одно и то же время, но отрицают ретрансляцию", - заявляют в регуляторе.

Там уточняют, что публичные высказывания Елены Бондаренко, распространенные телеканалами "НАШ" и "Макси-ТВ", содержат иррациональные утверждения о существовании признаков дискриминации русского языка в Украине.

"В своих высказываниях Елена Бондаренко, используя украинофобскую лексику, утверждала, что агрессивные действия, "языковое насилие", "языковая дискриминация" и лишение прав одной части граждан Украины приписывается другой части граждан Украины, которые называются "украиноязычнымы насильниками". То есть преступные, неправовые, антисоциальные действия приписываются группе лиц по признаку владения и использования украинского языка. Ее высказывания имеют признаки разжигания национальной вражды по отношению к гражданам, которые владеют и пользуются украинским языком", - отмечается в сообщении.

В регуляторе подчеркивают, что выражения Бондаренко содержат предвзятую, необъективную информацию, приписывание украиноязычным гражданам действий, направленных на лишение прав и дискриминации граждан Украины, которые пользуются русским языком.

"Во время прямой трансляции передачи 28 июля 2021 года ведущие не приняли никаких мер, чтобы пресечь правонарушение. При повторах так же беспрепятственно распространялись слова и выражения, которые имеют признаки разжигания национальной розни. Передача "Важное" (в записи) повторялась 7 раз с модерацией общего хронометража, однако фрагменты из высказываниями Елены Бондаренко транслировались без изменений и редакционной модерации", - сообщают в Нацсовете.

В связи с этим Национальный совет назначил обоим лицензиатам внеплановые безвыездные проверки с целью проверить соблюдение требований абзаца 4 части второй статьи 6 и пунктов а), б) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"Эти нормы регламентируют, что не допускается использование телерадиоорганизаций для: призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Проверки будут проведены в период с 6 по 17 сентября. Обе компании должны предоставить Национальному совету необходимые документы и материалы", - резюмируют в Совете.

Теги: #нацсовет_тв_радиовещания #лицензия #наш
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