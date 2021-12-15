Рада назначила трех новых членов Нацсовета по телерадиовещанию

Верховная Рада на заседании в среду назначила трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по результатам итогового голосования: Александра Бурмагина (283 голоса), Олега Черныша (273 голоса) и Ольгу Герасимьюк (268 голосов).

Всего комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламентариям рассмотреть 13 кандидатур на замещение вакантных должностей членов Нацсовета по квоте Верховной Рады согласно рейтинговому голосованию:

- Александра Бурмагина (адвокат, исполнительный директор общественной организации "Платформа прав человека") - 272 голоса;

- Ольги Герасимьюк (действующая глава Нацсовета) - 262 голоса;

- Александра Глущенко (медиаэксперт, советник главы Нацсовета и член правления ИнАУ, основатель журнала Mediasat) - 50 голосов;

- Александра Елиферова (аттестованный судебный эксперт в области интеллектуальной собственности) - 24 голоса;

- Александра Ильяшенко (действующий член Нацсовета с 2014 года) - 82 голоса;

- Романа Кифлюка (14 лет проработал в Нацсовете) - 28 голосов;

- Ольги Кулиш (экс-гендиректор Волынской областной государственной телерадиокомпании) - 34 голоса;

- Евгения Лахно (начальник сектора поддержки телевизионной инфраструктуры ПАО "Фарлеп-Инвест" (Vega Telecom). В прошлом работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины) - 21 голос;

- Игоря Лоташевского (экс-гендиректор медиахолдинга "Эра-медиа" (телеканал и радио "Эра") - 56 голосов;

- Лаврентия Малазонии (член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, экс-главред информационно-аналитических программ "Интера", экс-руководитель NewsOne) - 53 голоса;

- Игоря Паславского (доцент кафедры украинской печати Львовского национального университета им.Ивана Франко, директор издательства "ПАИС", председатель совета ОО "Западноукраинский медиацентр "Новая журналистика" и член редколлегии журнала "Медиакритика") - 43 голоса;

- Ольги Черваковой (замдиректора департамента ООО "Фреш Продакшен ЮА". Народный депутат VIII созыва от "Блока Петра Порошенко". В прошлом работала шеф-редактором "Подробностей недели" на "Интере") - 198 голосов;

- Олега Черныша (действующий член Нацсовета с 2014 года) - 271 голос.