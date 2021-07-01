Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "Винниччина" из-за показа программ канала "НАШ"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую безвыездную проверку регионального телеканала, который вещает в Виннице с логотипом "Винниччина", из-за ретрансляции в эфире в День Конституции программ телеканала "НАШ", не предусмотренных условиями лицензии.

Как сообщается на сайте регулятора в четверг, 28 июня программы производства компании ООО "НАШ 365" составляли более восьми часов суточного вещания винницкого телеканала.

Кроме того, отмечается, что Нацсовет сравнил эфиры обоих телекомпаний за этот день и выяснил, что в День Конституции в разные временные промежутки в течение суток у регионального телеканала "Винниччина" программы и передачи ООО "НАШ 365" транслировались синхронно с их показом в эфире спутникового телеканала "НАШ".

"Учитывая, что ретрансляция телепрограмм ООО "НАШ 365" не предусмотрена лицензией на вещание ТРК "Винниччина", Национальный совет решил проверить деятельность вещателя на соблюдение условий лицензии в части программной концепции вещания. В частности, проверка будет касаться таких законодательных норм: ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28 и пункта а), ч. 1 ст. 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - говорится в сообщении.

Нацсовет отмечает, что лицензиат должен предоставить регулятору документы и материалы, необходимые для проведения проверки, в частности подтверждающие общее с ООО "НАШ 365" производство программы или изготовление программ на заказ, если такие документы имеются.

Для предоставления письменных объяснений и других материалов, которые будут способствовать объективной оценке деятельности телерадиокомпании, лицензиату предоставлено время до 20 июля 2021 года.