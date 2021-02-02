Microsoft сократила свои углеродные выбросы на 6% за год

Американская Microsoft Corp. за год сократила свой углеродный след на 6% - до 10,9 млн тонн с 11,6 млн тонн.

Как сообщается в пресс-релизе компании по итогам первого года работы в рамках стратегии по устойчивому развитию до 2030 года, она закупила услуги по удалению 1,3 млн тонн углерода из атмосферы у 26 проектов со всего мира, а также профинансировала 20 проектов по восполнению водных ресурсов.

В январе 2020 года Microsoft объявила о том, что к 2030 году намерена достигнуть отрицательного уровня эмиссии углерода, а к 2050 году - полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году.

Сокращение выбросов включает в себя переход на возобновляемые источники энергии для всех ЦОДов, зданий и кампусов к 2025 году, а также полную электрификацию внутреннего автопарка. Для полного удаления углеродного следа будет использоваться ряд методов, таких как посадка и восстановление лесов, секвестрация углерода (улавливание углерода в почве), биоэнергетика со связыванием и хранением углерода (BECCS) и прямой захват из воздуха (DAC).

Microsoft намерена свести к нулю уровень отходов, производимых в рамках своей деятельности, а также отказаться от использования неперерабатываемого пластика в течение следующего десятилетия.