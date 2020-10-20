Телеком

15:39 20.10.2020

"Большая тройка" мобильных операторов запустила услугу "SMS-парковки" на муниципальных площадках в Харькове

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"Большая тройка" мобильных операторов запустила услугу "SMS-парковки" на муниципальных площадках в Харькове

Телеком-операторы "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell совместно с Харьковским городским советом в рамках цифровой трансформации города с 20 октября запустили возможность оплаты парковки на площадках коммунального предприятия "Харьковпарксервис" с помощью SMS.

Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний, среди преимуществ услуги "SMS-парковка" - бесконтактная оплата, оплата не выходя из авто, простой алгоритм оплаты "в один шаг" и доступность с любого мобильного телефона.

Для оплаты парковки абонент отправляет SMS на короткий номер 949, указав государственный номер авто, номер парковки и количество часов парковки.

В ответ абоненту приходит SMS с информацией об оплате парковки, а за 10 минут до ее окончания – предупреждение.

Стоимость парковки оплачивается с основного счета абонента.

Услуга доступна абонентам "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell предоплаченной формы обслуживания.

Для абонентов "Vodafone Украина" минимальный остаток баланса на мобильном счете после оплаты парковки должен быть не менее 3 грн, а для абонентов "Киевстар" и lifecell – 0 грн.

При необходимости получения дубликатов всех действующих оплат абонент может отправить SMS на номер 949 с текстом "D" или "d".

Теги: #парковка #мобильные_операторы #харьков
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