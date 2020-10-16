Телеком

15:48 16.10.2020

Двух операторов оштрафуют за неперечисление ренты за РЧР в должном размере - Минцифры

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Двух операторов оштрафуют за неперечисление ренты за РЧР в должном размере - Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что операторы "Аэро-Телеком" и "Украинские новейшие технологии" (бренд FreshTel) будут оштрафованы на 0,8 млн грн и 0,2 млн грн соответственно за неперечисление ренты за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) в должном размере

Согласно данным на сайте Минцифры в пятницу, "Аэро-Телекому", владеющему частотами в диапазоне 3600-3700 МГц, в результате проверки за июль-август 2020 года было доначислено 2,1 млн грн основного платежа за РЧР и 0,8 млн грн штрафных санкций.

FreshTel (владеет частотами в диапазоне 3400-3600 МГц) в результате проверки за август 2020 года получил доначисления в размере 1 млн грн основного платежа и 0,2 млн грн штрафных санкций.

Как сообщалось, с июля 2020 года рентная плата за РЧР в диапазонах 2300-2400 МГц, 2575-2610 МГц, 3400-3800 МГц для всех видов радиосвязи увеличилас в 10 раз: с 45,83 грн до 458 грн за 1 МГц полосы радиочастот, а с 2021 года составит 3000 грн.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРСИ) в феврале 2019 года приняла решение об аннулировании ООО "Украинские новейшие технологии" (бренд FreshTel) лицензии на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) Украины в полосах радиочастот 3400…3600 МГц.

Ранее НКРСИ в декабре 2018 года продлила "Аэро-Телекому" лицензию до 2025 года.

Теги: #связь #минцифры #операторы #штрафы
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