Телеком

17:43 01.10.2020

Мобильные операторы в сентябре подключили к 4G 1,2 тыс. населенных пунктов

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Мобильные операторы в сентябре подключили к 4G 1,2 тыс. населенных пунктов

 Мобильные операторы в сентябре 2020 года подключили к 4G-связи 1211 населенных пунктов Украины.

Как сообщило Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook в четверг, теперь к 4G подключено 19360 населенных пунктов по всей стране.

Ведомство отмечает, что в сентябре операторы подключали населенные пункты в Винницкой, Одесской, Киевской, Черкасской областях.

По плану в октябре – Полтавская, Черниговская, Николаевская, Сумская и Кировоградская области, в ноябре – Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская.

Теги: #связь #мобильные_операторы
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