Телеком

12:11 12.08.2020

"Киевстар" модернизировал "коммерческий дата-центр"

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"Киевстар" модернизировал "коммерческий дата-центр"

Мобильный оператор компания "Киевстар" увеличил мощности дата-центра более чем в два раза, усилил его систему безопасности и обеспечил круглосуточную техническую поддержку, сообщила пресс-служба компании.

"Спрос на размещение серверного оборудования на стороне оператора и на облачные решения у украинских компаний растет, так как бизнес хорошо понимает: сервисные IT-задачи быстрее и дешевле отдать на реализацию поставщику конвергентных услуг, а самому сосредоточиться на развитии бизнеса и стратегических задачах. Для пользователей услугами дата-центров, особенно для банков и финансовых организаций, вопросы кибербезопасности критически важны. Поэтому для нас модернизация дата-центра – это оправданная инвестиция, закономерный процесс эволюции и развития услуг для бизнеса", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константина Вечера.

Компания отмечает, что в построении системы безопасности дата-центра учтены требования по обеспечению уровня надежности Tier-III. Кроме того, имеется автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения, доступ к оборудованию под наблюдением охранного персонала.

По данным "Киевстара", услугами коммерческого дата-центра пользуются компании малого, среднего и крупного бизнеса из таких отраслей, как финансы и банковский сектор, логистика, промышленность, сельское хозяйство, фармацевтические и IT-компании, здравоохранение, ритейл, энергетика.

Среди заказчиков услуг - в том числе компании, количество сотрудников которых не превышает 50 чел. Важным фактором является наличие у заказчика своей IT-инфраструктуры и IT-специалистов.

Теги: #киевстар
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