Телеком

12:44 30.07.2020

Оптический интернет недоступен для 5,75 млн граждан Украины более чем в 17 тыс. н.п. – Минцифры

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Оптический интернет недоступен для 5,75 млн граждан Украины более чем в 17 тыс. н.п. – Минцифры

Более 4 млн граждан Украины проживают в населенных пунктах, где нет ни одного работающего оптического провайдера, свидетельствуют результаты исследования Министерства цифровой трансформации Украины, обнародованные в ходе его презентации в Киеве в четверг.

Как подсчитало Минцифры, в целом в Украине 4,2 млн населения проживает в н.п. где нет ни одного оптического провайдера еще 1,55 млн сельского населения не имеет возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены. Соответственно, по подсчетам Минцифры, 5,75 млн украинцев не имеют возможности подключиться к качественному фиксированному широкополосному доступу к сети интернет.

"17 тыс. населенных пунктов из 28 тыс. существующих в Украине не покрыты "оптикой". Для городов, к счастью, все более оптимистично - только 2% городов Украины не имеют ни одного оптического оператора", - отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию инфраструктуры Украины Александр Шелест.

По его словам, более 65% сел не покрыты доступом к ШПД.

В исследовании были использованы такие источники информации, как информация госрегулятора - Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, отчетность школ, результаты тендерных процедур, опрос Минцифрым и данные паспортизации объектов инфраструктуры, данные АО "Укрпошта" и "Нова Пошта", а также технологические источники: Speedtest, данные компании Huawei и всемирного банка.

Теги: #минцифры #интернет
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