"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Меморандум о намерениях совместного использования пассивной и активной инфраструктуры своих мобильных сетей подписали мобильные операторы компании "Киевстар" и "Vodafone Украина".

Согласно общему пресс-релизу компаний в четверг, совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры позволит сторонам ускорить разворачивание сетей 4G в сельской местности и на автодорогах.

Указанный меморандум учитывает использование не только каналов связи, но и базовых станций, а также другого оборудования. Кооперация при использовании телеком-инфраструктуры даст возможность операторам избегать дублирования в процессе строительства сетей, что позволит ускорить предоставление доступа к услугам 4G/LTE для абонентов, проживающих в малонаселенных районах.

Сейчас "Киевстар" и "Vodafone Украина" определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для совместного использования инфраструктуры. Операторы планируют приступить к практической реализации меморандума в ноябре-декабре 2020 года после согласования проекта государственными органами.

"Партнерство и кооперация при использовании мобильных сетей позволит операторам ускорить ликвидацию цифрового разрыва между мегаполисами и селами, и выполнять свои инвестиционные планы невзирая на снижение доходов рынка. Мы предложили присоединиться к меморандуму всем мобильным операторам Украины", - заявил президент "Киевстара" Александр Комаров.

При этом он подчеркнул, что меморандум открыт для всех игроков, которые хотят развивать новые мобильные технологии на взаимовыгодных условиях.

"Такие объективные и непреодолимые, казалось бы, обстоятельства, как карантин и отсутствие доходов от роуминга могли бы внести свои коррективы во внедрение покрытия. Но мы понимаем важность скорейшего строительства инфраструктуры, которая обеспечит равный доступ к цифровым услугам. Совместное использование сетей позволит сделать наши инвестиции более эффективными", - заявила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

По ее мнению, это также даст оператором возможность не только придерживаться принятых обязательств по покрытию, но и принести скоростной интернет в небольшие села с населением менее 2 тыс. чел.

Со своей стороны, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) также приветствует сотрудничество между операторами в вопросах строительства сетей.

"Мы рады, что "Vodafone Украина" поддержала эту идею НКРСИ. Мы приветствуем сотрудничество между операторами, в частности в вопросах строительства сетей", - сказал председатель комиссии Александр Животовский и выразил надежду, что другие операторы также присоединятся к меморандуму и к процессу взаимовыгодного сотрудничества.

По его словам, активный шеринг – это действенный способ оптимизации расходов на строительство и обслуживание сетей и наискорейшее покрытие территории Украины качественным сигналом и мобильным интернет-доступом, соответственно и выполнение лицензионных условий в диапазоне 900 МГц".

Подписание меморандума поддержало и Министерство цифровой трансформации Украины.

В соответствии с указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету", мобильные операторы должны в ближайшие годы обеспечить связью 4G населенные пункты с количеством населения от 2 тыс. чел., а также основные автодороги.