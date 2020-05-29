"Укртелеком" завершил работы по восстановлению интернета для всех категорий абонентов

– "Укртелеком" по состоянию на 12:30 пятницы завершил восстановительные работы по предоставлению услуг интернета, сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"В ближайшие сроки интернет полностью будет восстановлен для всех категорий абонентов. Компания и я, лично, приносим искренние извинения за неудобства", - написал он на своей странице в Facebook.

О техническом сбое оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам страны "Укртелеком" сообщил в пятницу утром.

Причиной сбоя, по словам Шуранова, являлись программные проблемы взаимодействия между элементами сетевого оборудования, которое отвечают за большие сегменты клиентов.