Телеком

13:28 29.05.2020

"Укртелеком" завершил работы по восстановлению интернета для всех категорий абонентов

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"Укртелеком" завершил работы по восстановлению интернета для всех категорий абонентов

– "Укртелеком" по состоянию на 12:30 пятницы завершил восстановительные работы по предоставлению услуг интернета, сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"В ближайшие сроки интернет полностью будет восстановлен для всех категорий абонентов. Компания и я, лично, приносим искренние извинения за неудобства", - написал он на своей странице в Facebook.

О техническом сбое оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам страны "Укртелеком" сообщил в пятницу утром.

Причиной сбоя, по словам Шуранова, являлись программные проблемы взаимодействия между элементами сетевого оборудования, которое отвечают за большие сегменты клиентов.

Теги: #интернет #укртелеком
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