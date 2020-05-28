Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

Адвокатам финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу не смогли остановить рассмотрение дело о ее экстрадиции в США, сообщил телеканал CNN.

Канадский суд решил продолжить работу по этому вопросу. Сейчас суд проверяет действия Мэн Ваньчжоу, за которые США требуют ее экстрадиции, и выясняет, считаются ли они преступлением на территории Канады. По канадским законам, это предварительный шаг, когда рассматривается дело об экстрадиции.