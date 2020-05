Facebook проложит подводный интернет-кабель для Африки, стоимость проекта может составить $1 млрд

Facebook Inc. и ряд крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, включая China Mobile Ltd., планируют проложить подводный кабель для обеспечения стран Африки более быстрым и надежным интернетом.

Стоимость проекта составит около $1 млрд, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Кабель 2Africa протяженностью 37 тыс. км соединит Европу с Ближним Востоком и 16 африканскими странами.

Ожидается, что он начнет функционировать к 2024 году, его мощность будет больше, чем мощность всех подводных кабелей, обеспечивающих связь в Африке, говорится в сообщении Facebook.

Facebook объединяет усилия с двумя крупнейшими африканскими операторами беспроводной связи - MTN Group Ltd. and Telecom Egypt Co. В проекте также участвуют британская Vodafone Group Plc и французская Orange SA, которые широко представлены в странах Африки. Строительством кабеля будет заниматься Alcatel Submarine Networks, принадлежащая Nokia Oyj.

По данным компании Submarine Cable Networks, 2Africa будет одним из самых протяженных в мире, уступая только кабелю Sea-Me-We 3 протяженностью 39 тыс. км, который соединяет 33 страны.