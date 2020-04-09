Минцифры на основе данных мобильных операторов создало карту нарушений самоизоляции для Минздрава и СНБО

Министерство цифровой трансформации Украины на основе данных мобильных операторов создало карту, которая фиксирует несоблюдение правил самоизоляции лицами, вернувшимися из-за заграницы, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, картой могут пользоваться Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и Министерство здравоохранения.

"Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data более чем о полумиллионе человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная с 17 марта (…) С помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше придерживались карантина - меньше находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда", - пояснил он.

При этом Федоров отметил, что данные мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах, никакой конкретный получатель не отслеживается.

По его словам, получается информация только о количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы; о странах и каналах возврата; о количестве лиц, не соблюдающих карантин; о суммарном количестве других лиц, с которыми контактировали нарушители.

Вице-премьер сообщил, что государство будет использовать карту для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах; оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения; планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о запуске мобильного приложения "Дий Вдома" для мониторинга режима обязательной самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19.