Акционеры "Vodafone Украина" переизбрали набсовет, вывели из его состава двух членов
Акционеры ПрАО "ВФ Украина" (бренд "Vodafone Украина") на внеочередном собрании 30 марта 2020 года переизбрали наблюдательный совет компании, двух его членов вывели из состава.
Согласно сообщению оператора в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), численность набсовета акционеры решили установить в количестве пять человек.
Членами набсовета, в частности, переназначены: Эмин Керимов (от Preludium B.V.), с 2018 года и по настоящее время является руководителем юрпрактики Neqsol Holding Azerbaijan, ранее занимал должность главного менеджера юрпрактики "PwC Азербайджан"; Имран Ахмедзаде (от Preludium B.V.), с 2017 года и по настоящее время является финансовым директором Neqsol Holding Azerbaijan, а также членом совета директоров Nobel Oil Services (UK) Ltd.; Юсиф Джаббаров (от Preludium B.V.), с 2018 года и по настоящее время является генеральным директором Neqsol Holding Azerbaijan, а также заместителем главы рады директоров Bakcell и членом совета директоров нефтяных компаний Nobel Oil Services и Nobel Upstream; Дженк Сердар (от Preludium B.V.), по настоящее время является членом совета директоров Bakcell, ранее занимал руководящие должности в Saudi Telecom Group; Ратгебер Райнер (от Preludium B.V.), с 2019 года занимает должность главного исполнительного директора Bakcell, ранее работал на руководящих постах в Deutsche Telekom AG, был старшим вице-президентом в T-Mobile International AG, гендиректором в T-Mobile (Mobile Croatia), членом совета директоров в OTE Group в Греции и Румынии.
Прекращены полномочия членов набсовета Ришада Алиева и Мериджа Тунча.
Как сообщалось, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.
Ранее NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100%-ную долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.
Preludium B.V. владеет 773 845 495 простыми именными акциями, что составляет 99% от общего количества голосующих акций ПрАО "ВФ Украина".
Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.
Бизнесмен Гасанов является учредителем и 100%-м владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.
"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.
Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.
География бизнеса МТС существенно сократилась за последние три года. В 2016 году оператор ушел из Узбекистана, продав свой бизнес там за символический $1 из-за разбирательств с американским регулятором, который заподозрил МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) в многомиллионных взятках для обеспечения возможности выйти на местный рынок связи.
В 2017 году МТС покинула Туркмению, так как национальный оператор "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором - это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Сроки выданных разрешений на частоты у "дочки" МТС к тому моменту тоже истекли. По итогам 2017 года МТС зафиксировала убыток от обесценения активов в Туркмении в 3,2 млрд рублей.
В Украине МТС, опасаясь санкций, перешла под бренд Vodafone.
После закрытия сделки у МТС сохранится только два актива за рубежом - в Беларуси (принадлежит 49%) и Армении (принадлежит 100%).