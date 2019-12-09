До конца года государство будет знать о качестве Интернета во всех соцобъектах – Гончарук

Информация о качестве Интернета во всех социальных объектах страны, включая образовательные и медицинские учреждения, библиотеки, музеи и центры предоставления административных услуг, будет доступна уже до конца текущего года, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"На прошлой неделе я поручил министерствам и другим органам исполнительной власти совместно с Министерством цифровой трансформации Украины проверить все социальные объекты и пункты оказания услуг на доступ к качественному Интернету. У нас уже есть официальная статистика по подключению к Интернету украинских школ. На очереди - детсады, библиотеки, больницы, центры предоставления админуслуг, музеи и другие объекты. Это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов", - написал Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам премьера, современный и скоростной Интернет в больницах, учебных заведениях или учреждениях оказание услуг позволит украинцам получать более качественные услуги, а также не терять связь с государством и друг с другом.