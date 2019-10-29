Телеком

12:28 29.10.2019

Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

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Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell, "Интертелеком" и премьер-министр Алексей Гончарук от лица государства подписали меморандум о покрытии территории Украины качественной связью.

Со стороны государства меморандум подписал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, со стороны операторов: президент "Интертелекома" Борис Акулов, директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Ольга Дейнега, главный исполнительный директор ООО lifecell Исмет Языджы и президент "Киевстара" Александр Комаров.

"Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке нашей страны должен быть доступный, качественный интернет и связь. И мы, в правительстве, с президентом и с нашими компаниями-партнерами сделаем для этого все необходимое", – заверил Гончарук.

Как сообщалось, власти Украины пообещали провести тотальную цифровизацию страны и достичь 40% роста ВВП в течение пяти лет.

Теги: #связь #мобильные_операторы #гончарук #покрытие
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