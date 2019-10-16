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11:17 16.10.2019

Google представила новые смартфоны Pixel 4

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Google представила новые смартфоны Pixel 4

Американская компания Google на презентации в Нью-Йорке представила линейку новых смартфонов и другие продукты.

Аудитории показали две модели - Pixel 4 и 4XL. На них установлены OLED-дисплеи с диагональю соответственно 5,7 дюйма (14,5 см) и 6,3 дюйма (16 см).

Емкость аккумуляторов составляет 2,800 мАч и 3,700 мАч соответственно. Оба устройства поддерживают функции быстрой и беспроводной зарядки.

Смартфоны имеют оперативную память 6 Гб, встроенную память - 64 Гб или 128 Гб. Они работают на процессоре Snapdragon 855 компании Qualcomm.

Новинки поддерживают две SIM-карты и имеют стекло Gorilla Glass 5 с обеих сторон, в них не предусмотрен разъем для наушников.

Смартфоны оснастили разблокировкой с помощью лица: достаточно взять телефон и посмотреть на дисплей. Система не требует разрешения для разблокировки и полностью заменяет сканер отпечатка пальца для ввода банковских паролей и подтверждения заказов.

Кроме того, в новые устройства встроен радар, который обрабатывает пространство диаметром около метра. В результате смартфоны могут считывать положение вашего тела или зафиксировать, что вы отошли. Жестовое управление позволяет пропускать песни, отключать будильники, регулировать громкость или отключать звук вообще.

Разработчики признаются, что пока не могут выжать из нового устройства все возможности, и этому только предстоит научиться.

Новый диктофон может преображать английскую речь в текст без подключения к интернету и обработки на сторонних серверах. Это достигается за счет нейронного процессора Neural Core.

Смартфоны предлагаются в трех цветах (чёрный, белый, оранжевый) и уже доступны для предзаказа. Цены начинаются с $799 и заканчиваются $999. Новинки поступят в продажу 24 октября.

Теги: #google #смартфон
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