Депутаты предлагают ввести технейтральность и приравнять отсутствие мобильного устройства в базе IMEI к браку

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде ввести принцип технологической нейтральности для работы в радиочастотном спектре, а также разрешить мобильным операторам совместное пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Согласно тексту законопроекта № 1086 от 29 августа 2019 года, обнародованному на сайте парламента, он предусматривает введение принципа технологической нейтральности, согласно которому операторы связи могут пользоваться полосами радиочастот, указанными в их лицензии без ограничения по применению конкретных радиотехнологий, определенных для этих полос радиочастот, при условии обеспечения электромагнитной совместимости.

Предложенная редакция законопроекта о радиочастотном ресурсе также разрешает операторам совместно использовать РЧР с целью ускорения развертывания сетей, увеличения их территории покрытия и повышения качества услуг.

Помимо этого, существенным изменением является установление на законодательном уровне требования лицензирования полос радиочастот для внедрения мобильной связи на условиях аукциона с предварительной квалификацией участников, за исключением лицензирования по результатам проведения перераспределения радиочастот.

Кроме того, законопроект устанавливает норму относительно обязательного присутствия международного идентификатора (IMEI код) продаваемого терминального оборудования в Реестре IMEI кодов, как разрешенного или временно разрешенного к обслуживанию (кроме случаев, когда его отсутствие инициировано пользователем по причине кражи или утери).

Отсутствие IMEI кода в базе IMEI согласно данному законопроекту признается существенным недостатком терминального оборудования, а потребитель в течение 60 дней с момента приобретения такого товара имеет право по своему выбору потребовать от продавца: возврата уплаченных за него средств или замены товара на такой же или на аналогичный, из числа имеющихся у продавца.

Законопроект также предусматривает увеличение штрафов за нарушение условий и правил деятельности в сфере пользования РЧР в три раза (от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов), а также устанавливает ответственность физлиц-предпринимателей за нарушение этих норм.

Штрафы за использование не разрешенных (запрещенных) в Украине радиоэлектронных средств, а также за пользование РЧР без надлежащего присвоения радиочастоты или лицензии или с нарушением правил – увеличиваются в 25 раз (от 500 до 1250 необлагаемых минимумов для граждан и от 1250 до 2500 необлагаемых минимумов для должностных лиц и граждан-субъектов хоздеятельности).

Законопроект также предусматривает введение понятия "эффективного использования радиочастотного ресурса" - соблюдения установленных уровней эффективности использования РЧР для соответствующих радиотехнологий.

За организацию проведения исследований и выработку рекомендаций по эффективному использованию РЧР, а также за установление уровней эффективности использования РЧР для соответствующих радиотехнологий (при участии национального регулятора) по мнению авторов законопроекта должна отвечать Госслужба специальной связи и защиты информации.

Кроме того, Госспецсвязи назначается ответственной за разработку Плана конверсии РЧР Украины.

Законопроектом также предусмотрено сокращение перечня документов к заявлению о выдаче лицензии на пользование РЧР, а также сокращение сроков рассмотрения этих документов и выполнения всех необходимых действий до принятия решения о выдаче лицензии.

Как отмечают авторы законопроекта, аналогичный документ подавался к рассмотрению Верховной Радой восьмого созыва, но не был принят.