Телеком

15:23 20.08.2019

Вместо Александра Ткаченко «1 + 1» возглавил Вячеслав Миенко - СМИ

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Вместо Александра Ткаченко «1 + 1» возглавил Вячеслав Миенко - СМИ

Генеральным директором телеканала «1+1» (ТРК «Студия 1 + 1») вместо избранного народным депутатом Украины Александра Ткаченко стал Вячеслав Миенко, ранее занимавший должность замгендиректора по правовым вопросам, сообщает портал "Детектор медиа".

В группе «1 + 1 медиа» создан новый руководящий орган - правление (группа не имеет статуса юридического лица). Членами правления стали Вячеслав Миенко, Светлана Павелецкая, Ярослав Пахольчук, Максим Кривицкий, Дмитрий Тузов, Анна Ткаченко.

Сам Александр Ткаченко получил звание почетного президента «1 + 1 медиа».

Генеральный продюсер канала ТЕТ Виктория Левченко станет генеральным продюсером производственного направления «1 + 1 медиа» - «1 + 1 продакшн» - с 16 сентября 2019.

Новую управленческую структуру презентовали 20 августа сотрудникам группы «1 + 1 медиа». Окончательно она должна заработать до марта 2020 года, сообщает "Детектор медиа".

Ткаченко уволился с должности генерального директора канала «1 + 1» и «1 + 1 медиа» в связи с избранием народным депутатом. Также он продал свои миноритарные доли в структуре собственности канала «1 + 1», компании «1 + 1 продакшн» и вышел из наблюдательного совета Одесской киностудии.

В пресс-служба «1 + 1 медиа» уточнили, что в новой структуре медиахолдинга происходит четкое разделение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. В частности, в «1 + 1 медиа» появляются бизнес-единицы «Телевизионный бизнес» во главе с Максимом Кривицким, «1 + 1 Продакшн» во главе с Викторией Левченко, «Платное телевидение» во главе с Ярославом Пахольчуком, «1 + 1 Digital и Инновации» во главе с Анной Ткаченко. В то же время корпоративными сервисами является финансовый департамент во главе с Дмитрием Тузовым, GR-департамент во главе с Вячеславом Миенко, департамент по маркетинговым коммуникациям во главе со Светланой Павелецкой, департамент стратегии и рисков во главе с Викторией Романовой, HR-департамент во главе с Ларисой Брувер и Shared Services под руководством Ярослава Пахольчука, в которые входят технический, юридический департаменты, служба безопасности, админдепартамент и другие сервисы.

Состав правления группы утверждается акционером «1 + 1 медиа», а члены правления сами избирают председателя, который будет отвечать за организацию работы органа. Правление должно избрать председателя на своем первом заседании 28 августа.

Теги: #1_1 #кадры #ткаченко
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